На пляжах Одессы обнаружили нефтяные пятна и погибших птиц

На двух пляжах Одессы были обнаружены пятна, похожие на нефтяные, а также погибших птиц. По данному факту начато расследование, на место выехали соответствующие службы. Об этом сообщает Telegram главы Одесской МВА Сергея Лысака.

«В районе пляжей Дельфин и Ланжерон обнаружены пятна, похожие на нефтяные, а также погибшие птицы. Сейчас их размер и происхождение устанавливаются», — отметил Лысак.

По его словам, ситуацию проверяют соответствующие службы. На место уже выехали экологическая инспекция, КП «Побережье», КУ РВС, а также представители Департамента муниципальной безопасности Одесского городского совета.

«После получения выводов специалистов будет предоставлена дополнительная официальная информация», — добавил глава Одесского ГОА.

Напомним, российские оккупанты вчера, 23 декабря, в очередной раз атаковали порт Одессы ударными дронами. В результате атаки пострадало гражданское судно под флагом Ливана, которое перевозило украинскую сою.

Также в ночь на 22 декабря российские войска атаковали портовую и энергетическую инфраструктуру Одесской области, в частности в порту «Южный» загорелись контейнеры с мукой и маслом.