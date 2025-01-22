Ирландцы пояснили, почему пожилым людям стоит завести собаку

Эксперты из Исследовательского центра TILDA в Тринити-колледже Дублина в Ирландии советуют пожилым людям почаще гулять с собакой. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что регулярные прогулки с питомцем способны существенно улучшить подвижность и снизить частоту падений в преклонном возрасте.

Увы, но, по словам ученых, падения часто становятся причиной госпитализации и утраты дееспособности среди пожилых людей, а также приводят к увеличению потребности в медицинских услугах.

Указывается, что сразу около 30% людей старше 70 лет падают ежегодно, и каждый восьмой человек обращается в травмпункт из-за падений.

Подчеркивается, что с увеличением продолжительности жизни проблема падений будет становиться все более актуальной.

Специалисты во время опыта оценили связь между регулярными прогулками с собаками и уменьшением риска падений, страха падений и нарушений мобильности среди более чем 4,1 тысячи людей в возрасте старше 60 лет.

Оказалось, что регулярные прогулки с собакой улучшают подвижность, так как участники, регулярно гуляющие с питомцами, проходили тесты на подвижность значительно быстрее, чем те, кто не ходил на прогулки.

Информируется, что они были на 40% меньше подвержены падениям и на 20% реже испытывали страх падений, что также способствует улучшению качества жизни.

Исследователи акцентируют важность прогулок с собаками для социальной активности, что является не менее важным для поддержания психологического благополучия в старости.

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