Мелания Трамп: опубликован официальный портрет первой леди США

Первая леди США Мелания Трамп опубликовала свой официальный портрет в данном статусе. Он сделан в черно-белых тонах.

На нем супруга Дональда Трампа одета в темный костюм и белую блузку.

Женщина стоит, слегка опершись на стол, а за окном позади нее открывается вид на мраморный обелиск Монумент Вашингтону.

Примечательно, что автором снимка стал бельгийский фотограф Режин Мао.

Известно, что местом для съемки была выбрана желтая овальная комната, расположенная на втором этаже Белого дома.

Эта фотография была сделана через день после инаугурации Дональда Трампа.

Ранее Трамп намекнул на свой третий президентский срок.