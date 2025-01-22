Обнаружено еще одно поразительное свойство чая

Эксперты из университета китайской медицины Гуанчжоу выявили очередное полезное свойство чая. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что употребление этого напитка продлевает жизнь людям с хронической болезнью почек.

Во время опыта ученые проанализировали долгосрочное влияние чая среди 17 575 людей с этим недугом, принявших участие в Национальном исследовании здоровья и питания за 1999-2018-е годы.

Выяснилось, что за период наблюдений зарегистрировали 5 835 летальных исхода, в том числе 1823 ухода из жизни от сердечнососудистых болезней.

Говорится, что, по сравнению с теми, кто никогда не пил чай, употребление до четырех чашек чая в день было значительно связано с более низкой смертностью от всех причин среди пациентов.

Кроме этого, как добавляется, наблюдался эффект дозозависимости, при котором риски смертности от любых причин снижались при употреблении от трех до пяти чашек чая в день, особенно на ранних стадиях болезни.

Резюмируется, что при хронической болезни почек желательно выпивать до четырех чашек чая в день, выбирая черный или красный сорта и не добавляя сахар в напиток.

Ранее японцы поведали о небывалой пользе зеленого чая для пожилых людей.