Спартак: Дом Ашура (2025): трейлер продолжения культового сериала

Трамп подписал указ о смертной казни
Путин сделал заявление о «диалоге» с Трампом
Трамп приостановил предоставление финпомощи другим странам
Киев и Москва должны пойти на уступки, — Рубио
Трамп сделал заявление о переговорах между Зеленским и Путиным
НАТО на паузу и заморозка конфликта. Источники рассказали о возможном мирном плане Трампа для Украины
У Трампа назвали три ключевых вопроса для прекращения войны в Украине
В Киеве предотвратили покушение на первого заместителя главы Минздрава
США не обещали Украине возвращения всех территорий, — Time
Трамп в очередной раз пообещал закончить войну в Украине