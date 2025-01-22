Спартак: Дом Ашура (2025): трейлер продолжения культового сериала

Вышел первый трейлер сериала «Спартак: Дом Ашура» — продолжения популярного сериала «Спартак. Кровь и песок». Главную роль в предстоящей картине «Спартак: Дом Ашура» исполняет Ник Тарабей, а шоураннером и главным сценаристом проекта выступает Стивен Денаит.

В центре сюжета «Спартак: Дом Ашура» находится Ашур, который не погиб во время финала оригинального сериала «Спартак». Он получает своеобразный дар за помощь Риму в подавлении восстания Спартака: он становится не только центральной фигурой, но и владельцем школы гладиаторов, ранее принадлежащей Квинту Батиату.

Точная дата выхода «Спартак: Дом Ашура» пока не объявлена, предполагается, что премьера состоится осенью 2025 года.