Стало известно, способна ли музыка лечить душу

Эксперты из Технологического института Джорджии и университета Колорадо в Боулдере в США поведали о том, способна ли музыка лечить душу. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что она может пробуждать воспоминания и менять их эмоциональный окрас.

Ученые уверены, что их открытие способно предложить новые подходы к лечению посттравматического расстройства и других психических заболеваний.

Американцы говорят: «Когда мы слушаем музыку, активируются не только слуховые зоны мозга, но и участки, отвечающие за эмоции и память – гиппокамп и миндалевидное тело. Благодаря этой связи музыка вызывает сильные эмоциональные реакции, связанные с воспоминаниями».

Во время своей работы специалисты задались вопросом: способны ли музыка не только вызывать воспоминания, но и изменять их эмоциональную окраску?

Выдвинутая гипотеза основывалась на концепции реактивации памяти: воспоминания становятся временно гибкими, когда мы их вспоминаем, и в них могут встраиваться новые элементы и реакции.

Был проведен опыт, который длился три дня.

В первый день добровольцы заучивали нейтральные истории. Во второй день подопытные вспоминали эти истории под веселую музыку, печальную музыку или в тишине, пока их мозг сканировали с помощью магнитно-резонансной томографии. В третий день люди вновь вспоминали истории, но уже без музыкального сопровождения.

Оказалось в итоге, что участники, вспоминавшие нейтральные истории под веселую музыку, позже воспринимали их как более радостные.

Добавляется, что те, кто слушал печальную музыку, добавляли к историям элементы грусти.

В то же время, сканирование мозга продемонстрировало, что музыка усиливала активность гиппокампа и миндалевидного тела, а также их взаимодействие с зонами визуальной обработки.

Подчеркивается: «Это означает, что музыка может добавлять эмоциональные детали в визуальные образы воспоминаний».

Резюмируется, что данное исследование открывает перспективы для лечения депрессии и посттравматического стрессового расстройства, а подбор подходящей музыки способен помочь людям переосмыслить негативные воспоминания, смягчая их эмоциональное воздействие.

Ранее итальянцы выяснили о музыке кое-что интересное.