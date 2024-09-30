Украинцам раскроют план победы. Но лишь частично

Украинцам раскроют план победы Украины, который президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе представил президенту США Джо Байдену. Однако это будет сделано лишь частично. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в эфире телемарафона.

«Это план президента, и, безусловно, как он пообещал, после презентации президенту Соединенных Штатов и партнерам, я думаю, что план будет презентован украинцам. Но могу вам сказать, что есть части — такие очень чувствительные, они закрыты», — утверждает чиновник.

По его словам, все то, что становится публичным, слышат не только в Украине — это слышит и враг.

«Некоторые детали этого плана закрыты. Но, вы знаете, реализацию этого плана важно увидеть на вражеской территории и увидеть в результатах, победах наших военных, наших Вооруженных сил», — убеждает Ермак.

По его словам, украинцы поймут необходимость скрыть некоторые части плана победы.

Напомним, Зеленский рассказал, что будет, если Байден отвергнет план победы.