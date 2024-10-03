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Новости > В некоторых регионах Украины ввели аварийные отключения света

В некоторых регионах Украины ввели аварийные отключения света

Агата Кловская
03.10.24 14:31
105
В некоторых регионах Украины ввели аварийные отключения света

Сегодня, 3 октября, в трех областях Украины ввели аварийные графики отключения света. Речь идет о Сумском, Харьковском и Полтавском регионах. Об этом сообщает АО «Сумыоблэнерго».

Аварийные отключения, согласно сообщению АО «Сумыоблэнерго» действуют в Сумах, а также Сумском районе области.

«Энергетики делают все для ликвидации аварийной ситуации... Помним о причине такой ситуации — это террористические акты российской армии», — добавили в «Сумыоблэнерго».

Графики аварийных включений действуют в Харькове и Харьковском районе.

В соответствии с распоряжением «Укрэнерго», аварийные отключения в объеме 50 МВт были введены в Миргородском и Полтавском районах области.

Причина отключений

«Ночью российские БпЛА атаковали энергообъекты в нескольких областях. В результате попаданий есть поврежденное оборудование и обесточенные потребители. Там, где позволяет ситуация с безопасностью, уже продолжаются аварийно-восстановительные работы», — пишет «Укрэнерго».

Напомним, «Укрэнерго» дало прогноз по отключениям света на 3 октября.

Тэги: общество, Сумская область, Харьковская область, Полтавская область, новости Украины, отключение света

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