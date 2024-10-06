Дуров поведал об интересной новинке в Telegram

Создатель и владелец Telegram Павел Дуров рассказал об интересной новинке. В мессенджере появились подарки.

Сообщается, что их можно закрепить в профиле и обменять на «звезды», а лимитированные подарки позднее получится конвертировать в NFT.

Бизнесмен написал: «Сезон праздников (в который входит и мой день рождения) уже не за горами, и сегодня мы запускаем подарки!».

Добавляется, что пользователи, получившие подарок, могут закрепить его в своем профиле или продать их ради получения внутренней валюты Telegram «звезд», а в рамках более поздних обновлений до конца этого года их можно будет конвертировать в NFT.

Ранее Дуров признался, что таки сливает данные пользователей Telegram властям.