Ученые рассказали о вреде пребывания в космосе

Эксперты из Пенсильванского университета в США, почему опасно пребывать в космосе. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что космические лучи ослабляют мозговые функции при нахождении во внеземном пространстве.

Поясняется, что говорится о галактическом космическом излучении, которое исходит от остатков сверхновых, образующихся в результате мощного взрыва на финальном этапе эволюции массивных звезд.

Опыты на борту МКС выявили, что их воздействие на грызунов вызывает кратковременный когнитивный дефицит о самцов, а также снижает способности к обучению у самок.

Информируется также, что вредное воздействие космических лучей удалось снизить, вводя мышам антиоксидантное и противовоспалительное соединение под названием CDDO-EA.

Резюмируется: «Наша работа закладывает основу для будущего причинно-следственной связи между реакцией мозга на комплексное воздействие галактического космического излучения и тем, как эти адаптации мозга приводят к изменению поведения».

Ранее американцы высчитали, когда наступит конец света.