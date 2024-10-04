Украина близка к НАТО, как никогда раньше, — Рютте

Украина сейчас близка, как никогда раньше, к полноценному членству в НАТО, и этот путь необратим. Об этом сказал генеральный секретарь Альянса Марк Рютте на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве в четверг, 3 октября.

«Украина ближе к НАТО, чем когда-либо прежде, и будет продолжать идти по этому пути, пока не станет членом нашего Альянса», — заявил он.

Рютте напомнил, что на последнем саммите НАТО в Вашингтоне в июле союзники договорились, что украинский путь к членству в НАТО необратим. При этом есть комплексный пакет помощи, который помогает Украине внедрять реформы.

Генсек НАТО подчеркнул, что у России не будет никакого вето в будущем членстве Украины в Альянсе.

«Украина становится сильнее изо дня в день и, как никогда раньше, становится готовой для вступления в Альянс, и это помогает построить мостик для членства. Я думаю, этот день настанет. Украина станет полноправным членом НАТО. Россия по этому вопросу не имеет никакого влияния и никакого вето», — резюмировал Рютте.

Напомним, новый генсек НАТО сделал громкое заявление по поводу Украины.