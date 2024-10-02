В США поезд эпично сошел с рельсов

Громкое ЧП произошел в США вечером вторника, 1 октября. В городе Кембридж (Массачусетс) поезд Green Line сошел с рельсов рядом со станцией Лехмер.

В результате инцидента пострадали семь человек – их госпитализировали.

Известно, что в поезде ехали около полусотни людей.

Глава городского транспортного управления Райан Кохолан рассказал: «По предварительным оценкам, любые проблемы, связанные с конструкцией путей, исключены, и сейчас мы сосредоточены на человеческом факторе, связанном с этим инцидентом».

При этом Национальный совет по безопасности на транспорте США тоже направил группу для расследования происшествия.

Ранее в Индии столкнулись два поезда – погибло немало людей.