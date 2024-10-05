Сидни Суини: звезда эротического сериала стала женщиной 2024 года

Актриса Сидни Суини, в которую многие влюбились в фильме «Кто угодно, кроме тебя» и сериале «Эйфория», стала женщиной года по версии модного глянца Glamour.

Также новая «Женщина года» дала интервью Glamour, в котором откровенно рассказала о страхе за свою безопасность. Сидни говорит, что ее постоянно атакуют папарацци. Они «засветили» адрес звезды, когда делали фотографии.

"Когда фотографии вышли, моя безопасность была под угрозой. Все знают, где я. Это превратилось в тур по домам звезд на моей лужайке", — говорит Суини.

Сидни Суини рассказала о постоянных, и часто жутких дискуссиях о ее теле. Однако актриса хочет видеть во всем позитив: она говорит, что вдохновляет других на принятие себя и своей сексуальности.

Ранее Сидни Суини рассказала на шоу Sunday Today о том, что её отец и дедушка не были довольны образом Кэсси Ховард в сериале «Эйфория». Её роль предполагала частые съёмки в откровенных сценах и появление в кадре в полуобнажённом виде. Сидни отметила, что сама не предупредила семью о том, что будет в сериале, поэтому застала их врасплох.

«Я совсем не подготовила своего папу. Мы обычно не говорим о работе и беседуем как дочь и отец. Он и дедушка выключили телевизор и вышли из комнаты. Но вот моя бабушка... Она сильно меня поддерживает», — призналась актриса.