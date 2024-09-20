SOON от TON Station: скоро листинг, но вы еще можете заработать свои токены

Команда Sidus Heroes создала собственную игру на блокчейне TON с токеном SOON — TON Station. Присоединиться к игре можно в Telegram-боте по ссылке. Далее — нажмите на кнопку «Start farming» на главном экране и после запуска TON Station не забывайте забирать свои токены SOON каждые 8 часов.

Эйрдроп токена SOON ожидается в ближайшее время. После листинга токена на криптобиржах (предварительно в октябре 2024 года) фарминг SOON остановится, и игроки смогут зарабатывать токены только выполняя задания, поддерживаемые рекламодателями.

Партнеры проекта TON Station — опытные игроки на криптовалютном рынке: Sidus и их партнеры. А еще разработчики TON Station объявили о сотрудничестве с Blum, одной из популярных криптоигр на данный момент.

Приложение TON Station уже привлекло более 4,5 млн пользователей, а на официальный Telegram-аккаунт проекта подписано более 1,2 млн человек, которые ежедневно добывают свои токены SOON.