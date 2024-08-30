UNITS: в Телеграм запустили «тапалку» на базе RWA - активов реального мира

Как пишут соцсетях, «похоже, на Павла Дурова в парижской тюрьме снизошло озарение и он переключился с бесконечных бессмысленных тапалок типа Ноткойна, Хамстера итп на приложения с активами реального мира: финансы, недвижимость итп». Речь — о новом проекте Units Network (UNITS), который несколько дней назад запустили в Телеграм.

Units Network заточен на развитие, как мы уже сказали, RWA (активы реального мира), что сейчас в тренде на криптовалютном рынке. На данном этапе проект запустил возможность получить дроп в своих токенах за простую активность. Что будет дальше — увидим.

Что нужно делать?

2. Подписаться на них в Х

3. Сделать лайк, ретвит, пост

По итогу за пару минут можно заработать около 6000 криптомонет UNITS.