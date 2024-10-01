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Новости > НБУ ввел ограничения на переводы с карты на карту: каковы варианты обхода и исключения из правил?

НБУ ввел ограничения на переводы с карты на карту: каковы варианты обхода и исключения из правил?

Агата Кловская
01.10.24 14:24
238
НБУ ввел ограничения на переводы с карты на карту: каковы варианты обхода и исключения из правил?
С 1 октября 2024 года в Украине вводятся новые ограничения для владельцев банковских картна совершение p2p-переводов (с карты на карту, с криптокошелька на карту) более, чем на 150 тыс. грн в месяц.
 
Но, как пишут СМИ, есть несколько исключений и вариантов обхода ограничений: 
 
1. Можно, к примеру, зарегистрировать кошелек Trustee. Это прибалтийский проект, работающий в Украине, но не подпадающий под ограничения НБУ. Все расчеты проходят в евро с конвертацией в грн. Карта легко подключается к Google Pay/Apple Pay. Ею можно оплатить как в Украине так и за рубежом. 5000€ дневной лимит. Можно свободно снимать криптовалюту в банкоматах, покупать криптовалюту. И самое главное - никаких проблем с финмониторингом.
 
2. Ранее одной из рекомендаций было открытие множества  банковских карт в разных банках и в каждом проводить по 150 тыс. грн в месяц. Однако сейчас НБУ анонсировал создание реестра карт, в который будут вноситься данные о каждом счете открытом человеком. Но есть другой путь обойти ограничение в 150 тысяч - использовать переводы по IBAN. Это международный номер банковского счета из 29 символов, и в этом случае денежную проводку осуществляют не международные платежные системы VISA/MasterCard, как в случае с p2p и вбиванием 16 цифр на пластике, а через Систему электронных платежей (СЭП) Нацбанка. Платежи по IBAN в лимите 150 тыс. грн учитываться не будут, они не ограничиваются в объеме. Переводы по IBAN (как отправление, так и получение платежа) доступны всем владельцам карточных счетов любых видов.
 
Правда, между IBAN и p2p есть отличие в скорости прохождения платежа - p2p-переводы проводят в считанные секунды, а по IBAN средства могут идти по 5-10 минут в рабочее время (во время операционного дня, который у каждого банка свой) и затягиваться на несколько часов поздним вечером-ночью или на выходных. Однако IBAN чаще всего дешевле — обычно 0,5% суммы против 1-1,5% по p2p.
 
3. Если официальные доходы владельца карты превышают 150 тыс. грн, нужно дополнительно обратиться в свой банк и предоставить соответствующие документы о них (одного прохождения финмониторинга в прошлом недостаточно). В Приватбанке, например, уточнили, что готовы рассматривать такие бумаги: 
 
- зарплатную справку о доходах, выписку по счету за последние 6-12 месяцев;
 
- налоговую декларацию о доходах;
 
- договоры гражданско-правового характера. Например, если вы продали квартиру/машину, получили наследство и пр.
 
- справки из Пенсионного фонда или других органов соцзащиты о крупных выплатах. Например, у военных это могут быть выплаты по ранению, у их родных — гробовые за погибшего военнослужащего и прочее.
 
В Приватбанке сказали, что все документы будут принимать не только лично в отделениях, но и через свою систему интернет-банкинга Приват24.
 
После предоставления документов о доходах, банк сможет поднять планку по p2p-переводам со 150 тыс. грн до размера этого дохода.
 
4. Если владелец карты является официально зарегистрированным волонтером или просто занимается сборов донатов по разным направлениям, то ему также нужно сообщить это банку и предоставить подтверждающие документы. Тогда счетчик на 150 тыс. грн выключат, и можно будет проводить платежи в свободном режиме, без ограничений. В этом случае Приватбанку, например, подойдут такие документы: по регистрации волонтера, по сотрудничеству с органами государственной власти, воинских частей, благотворительными фондами (письма из этих организаций), или заявления о проведении отдельных сборов с информацией из соцсетей с указанием сроков сборов, целей и направлениями использования средств, которые банк впоследствии будет контролировать — деньги нельзя будет свободно обналичить.
 
5. Без ограничений можно переводить деньги между своими собственными счетами, но важно помнить, что речь идет о своих счетах в одном банке. Если бросать средства, например, с Привата на monobank, то перечисление засчитают в 150 тыс. грн.

Тэги: финансы, переводы, банковская карта, p2p-перевод

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