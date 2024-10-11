В центре Киева водитель напал на женщину-инспектора по парковке

В центре Киева водитель Toyota Highlander напал на женщину-инспектора по парковке. Он не только угрожал ей словесно, но и напал, ударив несколько раз. Об этом сообщает КГГА.

«Инцидент произошел сегодня (11 октября), около 10:00, на ул. Пирогова, 9. В частности, инспектор по парковке сделала замечание водителю автомобиля Toyota Highlander за стоянку у проезда», — говорится в сообщении.

В свою очередь, водитель отказался перепарковаться, поэтому инспектор начала осуществлять фотофиксацию на камеру «АРМ-инспектор» для составления постановления об административном правонарушении.

«Водитель мешал работе инспектора, оскорблял ее, угрожал и совершил нападение на нее, нанеся несколько ударов по ногам и руке. На место оперативно вызвана полиция. Заявление о нападении уже рассматривает следственно-оперативная группа», — добавили в КГГА, отметив, что детали инцидента зафиксированы на бодикамеру женщины-инспектора.

Напомним, в Киеве возле одного из ЖК произошла стрельба из-за собаки.