Уклонист Шабунин займется реформированием ГБР, - СМИ

СМИ должны обратить особое внимание на то, как глава «Центра противодействия коррупции», активист Виталий Шабунин стал участником боевых действий, ни разу не появившись в своем подразделении. Об этом пишет журналист и военнослужащий Владимир Бойко.

«Ждем обличительной публикации, как инвалид Шабунин стал военнослужащим и даже участником боевых действий, ни разу не явившись в своем подразделении. А также – сколько денег этот аферист получил от ВСУ в качестве денежного довольствия и дополнительного вознаграждения за, якобы, выполнение задач в условиях военного положения», - пишет Владимир Бойко.

Он напоминает, что в 16 лет активист получил временное удостоверение военнообязанного с записью о непригодности к военной службе. Эта запись была сделана на основании того, что у Шабунина есть на теле родинки. Впоследствии Шабунину удалось вообще сняться с военного учета, как непригодному к службе не только в мирное, но и военное время.

«Но после начала широкомасштабного вторжения этот агент перемен и моральный авторитет украинской нации понял, что купленное в 2000 году временное удостоверение военнообязанного его от мобилизации не спасет. Тем более что перед глазами он имел пример членкини правления псевдо-общественной организации «Центр противодействия коррупции» Дарьи Каленюк, которая с началом войны вывезла своего мужа, также основателя ЦПК, Ореста Рудого, за границу по подложным документам. Тогда Шабунин и еще один отец-основатель ЦБК – трижды осужденний за квартирные кражи Шерембей – с целью избежать мобилизации в марте 2022 года обратились к командиру 207 отдельного батальона ТРО подполковника Юшко и были «задним числом» фиктивно оформлены на службу», - отмечает Бойко.

Напомним, что Шабунина неоднократно видели в общественных местах в то время, когда он должен проходить службу. Сам активист не комментирует обвинения в свой адрес, зато рассказал, что после проведенной им реформы Бюро экономической безопасности, таможни и налоговой, вскоре возьмется за Государственное бюро расследований.

В частности, об этом он отметил в видео-ответе на вопросы подписчиков, информирует «Закон и Бизнес». Мол, после всех предыдущих достижений, он приступит к реформе ГБР.

Ранее Шабунин сообщал, что провел реформу Верховного Суда, создал Специализированную антикоррупционную прокуратуру, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Высший антикоррупционный суд, реформировал Высшую квалификационную комиссию судей и Высший совет правосудия. Также, по словам Шабунина, именно он добился появления в Украине истребителей «F-16».

В то же время СМИ сообщали, что Шабунина разоблачили на том, что он присвоил джип Nissan Pathfinder, переданный как гуманитарная помощь для нужд ВСУ, и передвигался по ним по улицам Киева. В частности, суд обязал ДБР зарегистрировать соответствующее уголовное производство. Кроме того, ДБР возбудило против Шабунина еще два уголовных производства — по факту подделки документов от НАПК и уклонения от мобилизации. А НАБУ открыло уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением экспредседателем НАПК Александром Новиковым и его экс-заместителем Артемом Сытником, которые подписывали письма о липовых командировках Шабунина.