Китай уверяет, что не дает оружие ни Украине, ни России

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин сделала важное заявление. По ее словам, Пекин не предоставляет оружие ни Украине, ни России.

Было сказано: «Китай никогда не предоставлял летальное оружие ни одной из сторон».

Добавляется: «Пекин строго контролирует экспорт продукции двойного назначения, включая дроны, а также выступает против использования гражданских БПЛА в военных целях».

Говорится, что Китай призывает США прекратить использовать украинский вопрос для давления.

Информируется: «Китай призывает США немедленно прекратить использовать украинский вопрос для очернения и оказания давления на Китай, а также перестать без разбора вводить незаконные односторонние санкции и прибегать к экстерриториальной юрисдикции в отношении китайских юридических и физических лиц».

Резюмируется, что Пекин примет все необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских предприятий и граждан.

Ранее Китай сделал новое громкое заявление по поводу войны в Украине.