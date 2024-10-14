Трамп сделал весьма неоднозначное заявление

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп сделал очередное неоднозначное заявление. Оно прозвучало в эфире Fox News.

Политик призвал использовать Национальную гвардию и военных для подавления возможных беспорядков в день выборов главы государства.

Экс-президент отметил: «У нас в стране есть очень плохие люди, больные люди, леворадикальные лунатики. Если нужно, с ними справится Национальная гвардия, если очень нужно, то и военные».

При этом, отвечая на вопрос, ожидает ли он проблем в день выборов, Дональд Трамп сказал, что «они исходят не от людей, которые приехали, а от внутреннего врага».

Ранее мы писали, что Трамп хочет привлечь к борьбе с наркотиками военных.