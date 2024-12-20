На аэродроме под Москвой взорвался военный самолет, — ГУР

На российском аэродроме Остафьево в Московской области произошел взрыв на борту военно-транспортного самолета Ан-72. Об этом сообщило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Указано, что взрыв произошел еще 12 декабря. Сдетонировала основная силовая установка Ан-72, принадлежавшего военно-морскому флоту РФ.

«Ориентировочная стоимость выведенного из строя российского самолета составляет около 4,5 миллиона долларов. ГУР МО Украины напоминает — за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие», — говорится в сообщении.

Напомним, на аэродроме в Морозовске уничтожено минимум 6 вражеских самолетов.