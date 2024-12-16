Шведы поведали о небывалой пользе чтения

Эксперты из Центра языков и литературы Лундского университета в Швеции поведали о пользе чтения. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что чтение оказывает положительное влияние на функционирование двух областей мозга – передней височной доли и извилины Гешля, являющейся центром слухового восприятия коры головного мозга.

Во время опыта ученые провели сканирование мозга тысячи людей.

Были выявлены важные различия в двух областях левого полушария мозга, которые играют ключевую роль в обработке языка.

Говорится, что одна из этих зон это передняя височная доля, ответственная за ассоциацию и классификацию значений.

Так, по словам специалистов, у людей, предпочитающих чтение, эта область мозга оказалась более объемной. Подобное увеличение способствует лучшему пониманию слов.

Отмечается, что вторая зона это извилина Гешля, которая участвует в слуховом восприятии и фонологической осведомленности, то есть умении слышать и устно манипулировать звуками в рамках разговорной речи.

Добавляется, что данный участок также помогает правильно соотносить буквы и звуки, что важно для внимательного чтения.

Резюмируется, что у людей, которые любят читать, слуховая кора мозга содержит больше миелина, что ускоряет передачу информации по нервным волокнам.

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