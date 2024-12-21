Родился первый в мире «искусственный» ребенок

На аэродроме под Москвой взорвался военный самолет, — ГУР
Путин сожалеет, что не напал на Украину раньше
Зеленский обозвал Путина долбо***ом
Стало известно количество ракет, летевших на Киев
Путин предлагает нанести «экспериментальный» удар по Киеву
В приложении «Резерв+» произошел масштабный сбой
Украина и Россия готовы говорить о мире, — представитель Трампа
ООН впервые назвала агрессию России против Украины захватнической войной
Зеленский обсудил с Рютте усиление ПВО Украины и гарантии безопасности
Стало известно, будут ли выключать свет 19 декабря