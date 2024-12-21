Родился первый в мире «искусственный» ребенок

Родился первый в мире ребенок, при зачатии которого яйцеклетка созревала вне тела. Об этом сообщает американская биотехнологическая компания Gameto, которая разработала эту технологию.

Ребенок родился в столице Перу.

Яйцеклетка созревает вне тела женщины с помощью так называемых поддерживающих клеток яичника, полученных в лаборатории из стволовых клеток.

В отличие от обычного ЭКО, пациентке не нужно проводить гормональную стимуляцию, которая оказывает серьезную нагрузку на организм. Процедура при этом длится три дня вместо трех недель.

Технологию уже разрешили использовать в Австралии, Японии, Мексике, Аргентине и Парагвае.