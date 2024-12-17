Австралийцы рассказали о небывалой пользе авокадо

Эксперты из университета Нового Южного Уэльса в Австралии узнали о пользе авокадо. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что этот плод снижает уровень вредного холестерина в организме, защищая от болезней сердца и сосудов.

Подчеркивается, что регулярное потребление авокадо способно существенно улучшить липидный профиль и стать важной частью профилактики сердечнососудистых заболеваний.

Добавляется, этот оно оказывает положительное влияние на общее состояние организма.

Было установлено, что авокадо снижает уровень плохого холестерина ЛПНП, который способствует образованию бляшек на стенках сосудов.

Отмечается, что сокращение его концентрации в организме позволяет сохранить эластичность сосудов и нормальную циркуляцию крови, защищая от инфаркта миокарда и инсульта.

Кроме этого, сообщают ученые, авокадо является богатым источником калия, магния, витаминов К и Е, а также фолиевой кислоты.

Данный продукт остается важным компонентом вегетарианской кухни и основой полезного мексиканского блюда гуакамоле, приготовленного из измельченной мякоти авокадо с лаймом и специями.

Резюмируется, что регулярное включение авокадо в рацион может принести пользу не только сердечнососудистой системе, но и зрению, благодаря высокому содержанию антиоксидантов в продукте.

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