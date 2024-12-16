Британцы рассказали, когда собаки начинают стареть

Эксперты из Ливерпульского университета и университета Лоранда Этвеша в Великобритании поведали, когда собаки начинают стареть. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что, проанализировав крупную базу данных электронных медкарт ветеринарных клиник, ученые установили, что подавляющее большинство собак, причисленных к пожилым, старше 7,25 года.

Добавляется, что средний возраст 832 псов, которых ветеринары отнесли к старческой категории, составил 12,5 года.

Сообщается, что мелкие породы, такие как джек-рассел-терьеры, старели позже. Средний возраст престарелых представителей этой породы составил 14,1 года.

Указывается, что у крупных собак, например, лабрадоров-ретриверов, старость наступала раньше – в возрасте от 10,5 до 13,6 года, в среднем около 12 лет.

Отмечается, что У собак смешанных пород порог старости составил 13,2 года, у бордер-колли – 12,7 года, а у кокер-спаниелей – 11,7 года.

Кроме этого, специалистами были обнаружено пять наиболее распространенных проблем со здоровьем у пожилых собак. 35% таких животных страдают от избыточного или недостаточного веса. 33% собак испытывают трудности с опорно-двигательным аппаратом, включая скованность и ограниченную подвижность. У 31% животных также были выявлены заболевания зубов, такие как зубной камень и пародонтит, причем среди кокер-спаниелей вероятность таких проблем была в 2,7 раза выше, чем у собак смешанных пород. На четвертом и пятом местах по распространенности находятся кожные заболевания (28%) и проблемы с пищеварением, включая рвоту и диарею (22%).

Резюмируется, что эти данные могут помочь владельцам собак лучше подготовиться к старению своих домашних любимцев.

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