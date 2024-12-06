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Видео-Новости > Настоящим гарантом нашей безопасности являются Вооруженные силы Украины, — Зеленский

Настоящим гарантом нашей безопасности являются Вооруженные силы Украины, — Зеленский

Александр Панько
06.12.24 16:34
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Настоящим гарантом нашей безопасности являются Вооруженные силы Украины, — Зеленский

Сегодня, 6 декабря, в Украине отмечают День Вооруженных Сил. Именно украинские военнослужащие стали самым первым и настоящим гарантом безопасности нашей страны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время торжественного мероприятия по случаю Дня Вооруженных сил Украины.

Как отметил президент, в украинской истории есть две даты, которые стоят рядом в календаре, но имеют разный привкус и две разные мудрости, которые были усвоены нашим народом — подписание Будапештского меморандума (5 декабря) и День Вооруженных сил Украины (6 декабря).

«Сегодня мы точно понимаем, что настоящим, первым, действенным, надежным гарантом нашей безопасности являются Вооруженные силы Украины», — добавил он.

Напомним, по словам Бербок, для установления мира на территории Украины Киев должен получить реальные гарантии безопасности.

Тэги: ВСУ, Владимир Зеленский, гарантии безопасности

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