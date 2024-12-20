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Новости > В выходные в Украине сохранится очень неприятная погода

В выходные в Украине сохранится очень неприятная погода

Александр Панько
20.12.24 15:02
107
В выходные в Украине сохранится очень неприятная погода

В ближайшие выходные погода в Украине не порадует. Об этом говорят синоптики.

Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии поведали о том, что в субботу, 21 декабря, ночью в северных, Винницкой, Черкасской, Хмельницкой областях и в Карпатском регионе, днем в южных, большинстве центральных и восточных областей небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. На остальной территории страны будет без осадков. На юге ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, на юге и востоке страны юго-восточный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура в течение суток от 1 мороза до 4 тепла. В южных регионах ночью плюс 3-8, днем 5-10 тепла, в Крыму до плюс 15. В Карпатах ночью небольшой снег, днем без осадков, температура от 5 мороза до 0.

В Киеве завтра ночью пройдет небольшой дождь, днем будет без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура в течение суток плюс 1-3.

Также информируется, что в воскресенье, 22 декабря, в западных, северных, Винницкой областях без осадков; на остальной территории дожди, местами, кроме юго-востока, с мокрым снегом. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

На юге и в Днепропетровской области ночью и днем 1-6 тепла, в Крыму днем плюс 6-11. На остальной территории Украины ночью и днем от 3 мороза до 2 тепла. Ночью в Карпатах минус 6-11.

В украинской столице послезавтра будет сухо. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью и днем около 0.

Ранее мы писали, что Европу ждет самая холодная зима с момента вторжения России в Украину.

Тэги: Киев, общество, погода, регионы, погодные условия, синоптики, новости Украины

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