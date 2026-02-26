Зеленский заявил о победе Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина победила в войне начатой Россией, так как Москва не изменила курс Киева, не сменила флаг и не оккупировала страну. Об этом глава государства сказал в интервью Fox News.

«Россия не смогла и не сможет нас оккупировать. Они не победили. И для нас это победа. Мы защитили нашу независимость и свободу. Мы смогли. Они не изменили наш геополитический курс. Они не изменили страну. Они не заменили наш флаг своим флагом. Это очень важные вещи. Поэтому я этим горжусь», — сказал президент.

Он выразил уверенность, что Москва теперь действительно признает, что начатая война была большой ошибкой.

Также Зеленский считает, что глава Кремля Владимир Путин намерено использует переговорный процесс для продвижения своих наступательных целей. По его словам, Путин играет с президентом США Дональдом Трампом, чтобы отложить любые переговоры.

«Путин понимает только силу. Он действительно понимает, что такое давление. И поэтому, я думаю, он выбрал вежливую манеру разговора с американцами. И я думаю, что они играют в эту игру. Они пытаются играть с президентом США... Ему (Путину) нужно отложить любые переговоры», — добавил Зеленский.

Напомним, Зеленский ответил на ядерные угрозы России.