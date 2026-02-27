Мелания Трамп возглавит Совбез ООН

Посол США в ООН Майк Уолц сообщил интересную новость. По его словам, супруга американского лидера Дональда Трампа Мелания будет председательствовать в Совете Безопасности.

Произойдет это уже в марте, когда его возглавят США.

В социальной сети Х дипломат написал: «Создаем историю! Мелания Трамп впервые станет первой леди США, которая будет председательствовать в Совете Безопасности – в первый же день председательства Америки в Совете. Сделаем ООН снова великой!».

Добавляется, что жена президента будет пропагандировать роль образования в обеспечении мира.

Указывается: «В тот же день, когда США примут председательство в Совете Безопасности ООН, Мелания Трамп войдет в историю, взяв в руки молоток (впервые первая леди США будет председательствовать в Совете) и будет пропагандировать роль образования в обеспечении мира. Администрация Дональда Трампа продолжает делать для мира больше, чем любая другая в американской истории».

Стоит отметить, что в апреле председательствовать в Совбезе ООН будет Франция.

Ранее Мелания Трамп сделала заявление о похищенных Россией украинских детях.