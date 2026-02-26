Тернопольскую область потрясло жуткое преступление

Жуткое преступление произошло в Тернопольской области. О нем поведал Офис генерального прокурора.

Там говорят, что в Тернопольской области суд вынес приговор женщине, которая умышленно покалечила трехлетнего сына, желая получить социальные выплаты.

Инцидент произошел в одной из больниц в ноябре 2019-го года.

Сказано, что горе-мать настаивала, что у мальчика инфекционное заболевание, хотя медики это не подтвердили. Женщина не работала и рассчитывала на социальные выплаты, в связи с чем требовала признать у ребенка болезнь.

Добавляется, что позже, оставшись с сыном наедине, она медицинской иглой умышленно повредила ему глазное яблоко.

Увы, из-за тяжелой травмы трехлетний мальчик ослеп на один глаз. Сейчас он находится под опекой другой семьи.

Указывается, что прокуроры доказали в судах всех инстанций вину женщины в причинении умышленных тяжких телесных повреждений своему малолетнему сыну.

В итоге суд назначил ей 7 лет и 6 месяцев лишения свободы за преступление, совершенное с особой жестокостью, которое привело к потере ребенком глаза и стойкой утрате трудоспособности.

Отмечается, что кроме реального срока заключения, суд взыскал с осужденной средства на лечение и 600 тысяч гривен морального ущерба в пользу ребенка.

