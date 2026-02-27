Зеленский рассказал, когда и где может пройти очередной раунд мирных переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский сделал важное заявление. По его словам, следующий раунд мирных переговоров с участием делегаций США и России может пройти в начале марта в Абу-Даби.

Об этом он сказал по итогам встречи украинской переговорной группы американцев.

Отмечается, что наша страна уже достигла определенных результатов в подготовке формата встречи на уровне лидеров и сейчас важно финализировать наработки по реальным гарантиям безопасности.

Говорится: «Уже больше готовности к следующему трехстороннему формату. Скорее всего — следующая встреча будет в Эмиратах, будет именно в Абу-Даби. Мы рассчитываем, что формат будет в начале марта».

Добавляется: «Войну нужно заканчивать. Это наша позиция, это позиция Украины, это позиция всех наших партнеров. Но, к сожалению, все сейчас видят, что готовности России к миру нет, и никаких признаков, что Владимир Путин останавливает свою машину войны, также пока нет. Наоборот, он готовится дальше воевать, и мир должен быть готов давить на Россию, чтобы это изменилось».

Украинский лидер рассказал: «Войну Россия остановит даже сама, по собственному желанию, когда мир окончательно остановит российскую нефть, другие российские энергоресурсы и российские банки. Это абсолютно реально. Санкции мира должны сработать на это — на настоящий длительный мир».

Акцентируется внимание, что с американскими и европейскими партнерами обсуждаются различные форматы давления и дипломатии, которые могут быть результативными, и подчеркнул важность сохранения решимости союзников.

Политик резюмировал, что дал команде соответствующие директивы относительно дальнейших шагов.

