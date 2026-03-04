Справочный курс гривны к доллару обновил исторический минимум

В среду, 4 марта, гривна подешевела еще больше. Стали известны свежие котировки.

Сегодня НБУ установил ее справочный курс к доллару на уровне 43,6388 гривен – всего за день он ослаб почти на 24 копеек и обновил исторический минимум.

Прошлый минимум был установлен 16 января, когда финансовый регулятор установил справочный курс к доллару на уровне 43,4773 гривен.

При этом НБУ накануне установил официальный курс к доллару на новом минимальном уровне 43,4548 гривен, ослабив его за день на 22 копеек.

Стоит отметить, что с начала этого года финансовый регулятор ослабил официальный курс гривны к доллару на 2,6%, тогда как за весь прошлый год было всего на 0,8%.

Информируется, что официальный курс гривны к евро, роль которого во внешнем финансировании, международных резервах и госдолге Украины в прошлом году существенно возросла, с начала этого года девальвировал лишь на 1,3%, тогда как по итогам прошлого года было на 14%.

