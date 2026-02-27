Зеленский сообщил важную новость по поводу украинской энергетики

Президент Украины Владимир Зеленский огласил важную новость. По его словам, завершается подготовка стратегии восстановления энергетики и обновленной защиты энергетической системы на следующую зиму.

Он сказал: «Мы подробно обсудили с премьер-министром Украины Юлией Свириденко подготовку нашей стратегии восстановления энергетики и обновленной защиты энергетики на следующую зиму».

Добавляется: «Уже 1 марта стратегия будет финализирована, после чего мы ее утвердим».

Кроме этого отмечается, что после утверждения документа к его реализации смогут присоединиться международные партнеры и бизнес.

Сообщается: «Чтобы и Еврокомиссия, и страны Европы, и США, и глобальный бизнес, и украинские компании, которые имеют соответствующую силу, чтобы все могли присоединиться и работать вместе с нами, вместе с нашими людьми ради большей устойчивости и больших возможностей на следующую зиму».

Говорится, что подготовка происходит с учетом риска дальнейших российских ударов по инфраструктуре и городам Украины.

Сказано: «Конечно, на время в этом году, когда российские удары могут и дальше бить по нашей инфраструктуре, по нашим городам».

Акцентируется внимание на необходимости учета положительного опыта наших городов и общин, которые проходят текущую зиму лучше других, и ожидает предложений от регионов.

Резюмируется: «Я рассчитываю на предложения от регионов. Это ваша ответственность, и регионы должны быть реально подготовлены».

