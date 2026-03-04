Все разделы

Новости > США испытали ракету Minuteman III

США испытали ракету Minuteman III

Агата Кловская
04.03.26 16:09
США испытали ракету Minuteman III

На базе космических сил Ванденберг в Калифорнии прошли испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом информирует командование глобального удара ВВС США.

Указывается, что ракета была без боевого оснащения и несла два испытательных возвращаемых аппарата.

В то же время, по словам командира 576-й испытательной эскадрильи подполковника Кэрри Рэй, запуск дал возможность оценить работу отдельных компонентов ракетной системы и различных сценариев ее применения.

Говорится: «Постоянная проверка различных профилей миссий позволяет улучшать характеристики всего парка межконтинентальных баллистических ракет и обеспечивать максимальную готовность наземной составляющей ядерной триады США».

Информируется, что во время испытания два возвращаемых аппарата преодолели тысячи километров и достигли заранее определенной цели на атолле Кваджалейн на Маршалловых островах.

Резюмируется, что полученные данные хотят использовать для оценки точности и надежности системы Minuteman III и дальнейшего развития американских стратегических сил.

Ранее в США предрекли битву за космос.

Тэги: США, мир, война

