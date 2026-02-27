Бразильский отоларинголог назвала причину бессонницы и хронической усталости

Популярный отоларинголог из Бразилии Рената Мори назвала возможную причину бессонницы и хронической усталости. Это неправильное дыхание во время сна из-за ринита, апноэ и искривления носовой перегородки.

Эксперт говорит, что во время сна организм должен замедлять физиологические процессы и переходить в режим восстановления.

Добавляется, что при нарушении дыхания мозг воспринимает нехватку воздуха как потенциальную угрозу и поддерживает состояние повышенной настороженности. По этой причине человек не способен полноценно погрузиться в глубокие стадии сна, даже если внешне спит всю ночь. В итоге отдых оказывается поверхностным и не приносит ощущения восстановления.

Врач сообщила, причин ночных дыхательных нарушений может быть несколько. Одной из них является искривление носовой перегородки – анатомическая особенность, при которой затрудняется прохождение воздуха через нос.

Информируется, что еще одной популярной проблемой остается аллергический ринит, сопровождающийся отеком слизистой и заложенностью носа. Хронический синусит, при котором воспаляются околоносовые пазухи, тоже способен ухудшать вентиляцию дыхательных путей.

Кроме этого медик выделила храп и обструктивное апноэ сна – состояние, при котором во сне происходят кратковременные остановки дыхания. Подобные эпизоды способны повторяться десятки раз за ночь, нарушая структуру сна и повышая риск сердечнососудистых осложнений. У детей и некоторых взрослых проблемой может стать увеличение аденоидов и миндалин, механически перекрывающих дыхательные пути.

Специалист рекомендует обратить внимание на такие симптомы, как сухость во рту по утрам, дневная сонливость, частые ночные пробуждения и ощущение беспокойного сна.

