Гастроэнтеролог предупредила об опасности сыроедения

Российский гастроэнтеролог Наталья Боровская поведала об опасности сыроедения. Объяснила, в чем загвоздка.

По словам медика, такое питание может быть опасно в плане развития гельминтозов и паразитарных инвазий.

Говорится: «Например, при употреблении сырого мяса возможно заражение токсоплазмозом».

Добавляется, что любые диеты и ограничения в питании с целью похудения стоит применять с разумной осторожностью, перед этим нужно проконсультироваться с врачом.

Ранее медик предупредил об опасности популярной закуски.