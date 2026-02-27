Все разделы

Новости > Фу Брик: китайцы рассказали о небывалой пользе загадочного чая

Фу Брик: китайцы рассказали о небывалой пользе загадочного чая

Агата Кловская
27.02.26 13:27
46
Фу Брик: китайцы рассказали о небывалой пользе загадочного чая

Эксперты из Академии сельскохозяйственных наук Цзянсу в Китае поведали о пользе спрессованного чая Фу Брик. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что этот напиток может снижать накопление жира у мышей на диете с высоким содержанием жиров.

Поясняется, что речь идет о так называемом фу-чжуань, то есть разновидности постферментированного чая из группы хэйча, который прессуют в плотные брикеты и подвергают длительной микробной ферментации. В процессе формируется особая микрофлора и биоактивные соединения, которые, как предполагают исследователи, и влияют на обмен веществ.

Во время опытов грызунов поделили на три группы: первая соблюдала обычный рацион, а вторая высокожировую диету. Третья группа грызунов также потребляла много жирной пищи, однако с добавлением водного экстракта чая. У грызунов, получавших экстракт, количество жировых отложений выявилось ниже, несмотря на высококалорийное питание.

Кроме этого было установлено, что чай менял состав кишечной микробиоты и активировал метаболические пути, связанные с переработкой жиров. Например, усиливалась экспрессия генов, отвечающих за окисление жирных кислот, то есть их использование в качестве источника энергии.

Указывается, что для подтверждения эффекта необходимы клинические исследования с участием людей. Однако, по словам ученых, полученные данные указывают на возможную роль традиционного ферментированного чая в регуляции липидного обмена при избыточном потреблении жиров.

Ранее ливанцы поведали о небывалой пользе загадочного чая.

