Озвучен долг украинцев за услуги ЖКХ

Сколько должны украинцы за услуги ЖКХ? Данные по итогам 2025-го года приводит Госстат.

Сказано, что задолженность населения нашей страны по оплате жилищно-коммунальных услуг в четвертом квартале прошлого года выросла на 12,5% до 113,4 миллиардов гривен.

Говорится, что в октябре-декабре люди заплатили за жилищно-коммунальные услуги 64,1 миллиарда гривен, что составляет 83,1% начисленной суммы – 77,1 миллиарда гривен.

Больше всего оплачивались централизованное водоснабжение и водоотведение (105,1% от начисленных сумм), а меньше всего – поставка тепла и горячей воды (59,3%).

Информируется также, что задолженность за указанный период за поставку тепловой энергии и горячей воды составляет 38 миллиардов гривен, что на 14,7% больше, чем за предыдущий квартал.

Задолженность за поставку и распределение природного газа составила 35,4 миллиарда гривен (+26,8%), поставленную электроэнергию – 17 миллиардов гривен (+2,7%), централизованное водоснабжение и водоотведение – 10,1 миллиарда гривен (минус 2,8%), управление многоквартирным домом – 9,5 миллиардов гривен (+0,7%), а управление бытовыми отходами – 3,2 миллиарда гривен (+0,2%).

Сообщается, что наиболее высокий уровень задолженности за жилищно-коммунальные услуги зафиксирован в Днепропетровской (18,3 миллиарда гривен), Донецкой (4,1), Полтавской (3,4), Харьковской (1,6), Киевской (2,1), Одесской (1,1), Львовской (1,3) областях и в Киеве (2,9).

