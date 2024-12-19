Украина и Россия готовы говорить о мире, — представитель Трампа

Украина и Россия приблизились к истощению сил в войне и готовы к переговорам о мире. Об этом заявил спецпредставитель новоизбранного президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог в эфире Fox News.

«Думаю, что обе стороны готовы. Представьте драку в клетке. У вас есть два бойца, и оба хотят победить. Вам нужен арбитр, чтобы их развести по углам, поэтому я думаю, что президент Дональд Трамп может это сделать. У него есть видение, как это сделать. У него достаточно энергии для этого», — сказал он.

По мнению Келлога, обе стороны готовы, наконец, собраться вместе и поговорить.

«Я считаю, что это идеальная позиция для президента Трампа, и я думаю, что он действительно справится», — добавил спецпредставитель.

Келлог также отметил, что агрессия РФ против Украины — это война на истощение. И россияне исторически привыкли к этому.

«Вы никогда не хотели бы участвовать в борьбе на истощение с россиянами. Да, исторически они воюют. Также они воевали во время Второй мировой войны, просто забрасывая противника своими войсками», — сказал он.

Напомним, представитель Трампа Кит Келлог собрался в Украину.