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Блоги > А сыновей, а сыновей бросают в бой…

А сыновей, а сыновей бросают в бой…

Игорь Куренков
16.10.24 19:52
146
А сыновей, а сыновей бросают в бой…

23 августа моего сына отловили и мобилизовали. 24 августа он уже был в Десне (все знают, что это такое, не нужно меня пытаться обвинить в раскрытии госсекретов). 28 сентября его посчитали готовым воином и 30 сентября отправили в Курскую область. 5 октября он "пропал без вести" на участке, который, судя по картам, был подконтролен российским войскам. То есть, сгинул в ходе наступательной операции…

43 дня потребовалось Украине, чтобы помножить на ноль мои 11584 дневные старания вырастить сына. Этой стране хватило менее 0,4% затраченного мной времени, чтобы отнять у меня сына. В которого я вкладывал душу, время и ресурсы. На которого я рассчитывал, как на продолжателя фамилии. Которого я любил всем сердцем и без которого мир потерял для меня краски. И на которого эта страна не потратила ни копейки…

Кстати, к русским у меня претензий по данному факту нет никаких - они нейтрализовали вражеского солдата на своей территории. То ли убили, то ли в плен взяли… не важно. Они были в своем праве.

Претензии у меня к нынешним украинским властям. К Украине и ее гражданам, которые поддерживают эту власть. К тем, кто "срочносборами на нужды" поддерживает ВСУ. Так как деньги от "весь мир с нами" к ВСУ совсем не идут. Прямо же сказано "с нами", а не "с ВСУ".

Целый перечень претензий…

И думаю, не у меня одного.

Я - этнический русский. Родился в Киеве, но все мои предки приехали сюда из России. Жена у меня - русская, из России. Дети - русские, родились здесь.

Мой пропавший без вести сын не имел военной подготовки, он не служил срочную службу, у него сильная близорукость и абсолютное отсутствие даже признаков пассионарности. Он не хотел стрелять, не хотел уметь стрелять, не желал стрелять. Он не хотел воевать с русскими. Как и до этого не хотел воевать с шахтерами, которые не приняли события 2013-2014 года и отказались подчиниться "майданной" власти (поэтому и не служил).
Но его схватили, мобилизовали и 43 дня имитировали, что делают из него воина, а потом бросили в атаку. Как кусок мяса в мясорубку!

Вот скажите, это нормально выставлять на поединок десятилетнего пацана, который месяц как записался в секцию бокса, против Майкла Тайсона?

Нормально?!

Вот и я говорю - не нормально!

Чтоб вы сдохли, мрази!!!

Глядя в телевизор

Не мечтаю уже о лете,
Не хочу ни в купцы, ни в князи -
Я хочу одного на свете:
Я хочу, чтоб вы сдохли, мрази.

Наступает он, зрим и четок -
Край, когда одного лишь надо:
Не зарплат, не жратвы, не шмоток,
А того, чтоб вы сдохли, гады.

Не ослепли мы, не оглохли,
Сколь ни бейтесь в пиар-угаре -
Мы ответим вам: чтоб вы сдохли!
Чтоб вы все передохли, твари!

Стихи Юрия Нестеренко, ноябрь 2007

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