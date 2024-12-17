Испанцы озвучили необычный способ победить депрессию

Эксперты из университета Кастилии-Ла-Манча в Испании назвали весьма необычный способ победить депрессию. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что шесть-десять тысяч ежедневно совершаемых шагов могут снижать риск ее развития.

Специалисты провели мета-анализ 33 ранее опубликованных исследований, в которых приняли участие более 96 тысяч людей. В этих трудах использовалась информация об уровне физической активности добровольцев (собранная с помощью фитнес-трекеров) и состоянии их психического здоровья.

Было установлено, что даже небольшое увеличение уровня физической активности (на тысячу шагов в день по сравнению с базовым показателем в пять тысяч) снижало вероятность развития депрессии сразу на 9%.

Добавляется, что подобный эффект усиливался по мере повышения уровня ежедневной подвижности.

Сказано, у людей, проходивших семь тысяч шагов в день, риск депрессии был снижен на 31% по сравнению с теми, кто проходил только пять тысяч.

Информируется, что у тех, кто проходил семи с половиной тысяч шагов в день, вероятность депрессии была снижена на 43%.

Подчеркивается, что эти результаты были одинаковыми во всех половозрастных группах.

Впрочем, уточняется, что увеличение активности до десяти шагов в день не было связано с заметным улучшением состояния психического здоровья, а польза от числа шагов сверх этой цифры не была статистически значимой.

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