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Новости > Ученые узнали об эпизодической памяти кое-что новое

Ученые узнали об эпизодической памяти кое-что новое

Александр Панько
17.12.24 15:40
195
Ученые узнали об эпизодической памяти кое-что новое

Эксперты из университета Райса в Техасе (США) выяснили об эпизодической памяти кое-что новое. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что они раскрыли свойства эпизодической памяти, отвечающие за сохранение определенных воспоминаний.

Во время опыта американцы классифицировали изучение памяти по трем основным областям, касающимся предмета, места и времени воспоминаний.

Оказалось, что воспоминания зачастую формируются эмоциональным содержанием, личной значимостью, вниманием и повторением.

Так, как поясняется, люди с большей вероятностью запомнят события с глубоким эмоциональным резонансом или детали, на которых они активно фокусируются.

Добавляется, что фактор места и пространственной памяти также играет в пользу сохранения воспоминаний.

Сказано, что новые среды привлекают больше внимания, следовательно, формируют более сильные впечатления.

Было установлено, что то, как люди упорядочивают события и распознают переходы между ними, играет решающую роль в воспоминаниях.

Говорится, что конкретные события часто делятся на отдельные эпизоды и, следовательно, легче всплывают в памяти.

Информируется, что изучение избирательных свойств памяти имеет значение как для клинических, так и для повседневных условий.

Резюмируется: «По мере старения населения мира, а нарушения памяти становятся все более распространенными, понимание конкретных факторов, формирующих память, может помочь в проведении вмешательств при таких состояниях, как деменция и снижение когнитивных способностей».

Ранее испанцы узнали о нашей памяти кое-что новое.

Тэги: ученые, мир, наука, память

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