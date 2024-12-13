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Новости > В Украине графики отключений света будут составлять по-новому

В Украине графики отключений света будут составлять по-новому

Агата Кловская
13.12.24 16:49
114
В Украине графики отключений света будут составлять по-новому

Министерство энергетики Украины одобрило новую Инструкцию о составлении и применении графиков почасового отключения электроэнергии. Предусмотрены одинаковые принципы применения графиков во всех областях. Об этом сообщает пресс-служба «Укрэнерго».

Как отметили в пресс-службе, сейчас все операторы системы распределения (облэнерго) адаптируют свои графики к новым требованиям.

Графики почасовых отключений (ГПО) во всех областях будут унифицированы. Каждая группа получит четкое время с учетом распределения по критериям день/ночь, будни/выходные.

Каждая очередь ГПО будет дополнительно разделена на две под очереди. Например, если обесточивания одной очереди много, диспетчером может быть отдана командная на обесточивание 0,5 очереди, или 2,5 очереди — если 2 очередей мало.

На обесточивание и запитываение абонентов официально отводится до 30 минут.

Как отметили в пресс-службе, окончательное выравнивание продолжительности обесточиваний будет происходить по итогам недели. И за это, как и раньше, будут отвечать облэнерго.

В «Укрэнерго» напомнили, что в условиях войны, в результате систематических вражеских атак на энергообъекты, возможны не только почасовые, но и аварийные отключения электроэнергии.

Усиливается контроль применения графиков ограничения мощности (ГОМ) для промышленности. Если предприятия/юридические лица не выполняют команду о применении ГОМ — операторы системы распределения (облэнерго) должны самостоятельно применить графики аварийного отключения в отношении тех потребителей, которые подключены к их сетям. А оператор системы передачи — применить график аварийных отключений (ГАО) в отношении тех потребителей, которые подключены к магистральным сетям.

Напомним, очередь ГПО — это группа бытовых потребителей и бизнеса, которые потребляют определенное количество мегаватт. Весь объем ограничений при применении графиков почасовых отключений разделен на 6 равных очередей.

В ГПО не включаются критически важные объекты, которым должно быть обеспечено приоритетное энергоснабжение, в соответствии с установленной минимальной нагрузкой. Перечень таких объектов утверждается администрациями.

Напомним, в «Укрэнерго» рассказали, как будут выключать свет 13 декабря.

Тэги: новости Украины, график отключения света

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