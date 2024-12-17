Американцы поведали о неожиданной опасности сырого молока

Эксперты из Стэнфордского университета в США рассказали о неожиданной опасности сырого молока. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что в таком продукте в охлажденном виде вирус гриппа способен оставаться заразным до пяти дней.

Во время опыта было установлено, что вирус гриппа H1N1 может выживать в сыром молоке при типичных температурах хранения и оставаться заразным до пяти дней.

Добавляется, что такое открытие вызвало у специалистов тревогу по поводу возможных путей передачи инфекции, включая заражение животных и людей на молочных фермах.

Также оказалось, что РНК вируса гриппа (молекулы, несущие генетическую информацию) оставалась обнаруживаемой в сыром молоке в течение как минимум 57 дней.

Сказано, что пастеризация эффективно уничтожает инфекционный вирус и значительно снижает количество вирусной РНК, она не устраняет ее полностью.

Резюмируется, что хотя РНК вируса гриппа не представляет непосредственного риска для здоровья, она является важным индикатором для экологического надзора за патогенами.

Ранее австралийцы рассказали, какие продукты ускоряют старение организма.