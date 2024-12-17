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Новости > Евросоюз с января будет выделять для Украины 1,5 млрд евро помощи в месяц

Евросоюз с января будет выделять для Украины 1,5 млрд евро помощи в месяц

Александр Панько
17.12.24 10:25
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Евросоюз с января будет выделять для Украины 1,5 млрд евро помощи в месяц

Евросоюз будет передавать Украине 1,5 млрд евро помощи в месяц. Деньги предоставляют в рамках бюджетной помощи. Об этом на пресс-конференции заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

По итогам заседания министров иностранных дел стран ЕС она отметила, что Европа должна поддерживать Украину. В частности, к концу зимы европейские государства обучат 75 тысяч украинских солдат.

«В этом месяце Европейский союз выделил Украине 4,2 миллиарда на поддержку ее бюджета. С января мы будем выделять по 1,5 миллиарда в месяц», — добавила Каллас.

Она уточнила, что необходима и дополнительная помощь. В частности, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на встрече глав МИД рассказал, что Украине нужно больше боеприпасов, более сильная противовоздушная оборона и больше поддержки оборонной промышленности.

Напомним, ЕС весь год будет предоставлять Украине ежемесячно по 1,5 миллиарда евро помощи.

Тэги: Евросоюз, Украина, помощь

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