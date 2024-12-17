Лидер еще одной страны высказался за отправку в Украину миротворцев

Президент Финляндии Александр Стубб высказался за отправку в Украину миротворцев. Произошло это перед встречей лидеров стран Объединенного экспедиционного корпуса в Таллинне.
Политик отметил: «Мы не должны забегать вперед. Мы должны помнить, что миротворческие миссии очень часто основаны на международном праве, что означает, что есть мандат, исходящий от ООН, и есть четкое мирное урегулирование».
Он добавил: «Мы не хотим оказаться в ситуации, в которой США были в Ливии в 1982-м году».
Ранее Италия предложила отправить в Украину миротворцев ООН.