Лидер еще одной страны высказался за отправку в Украину миротворцев

Президент Финляндии Александр Стубб высказался за отправку в Украину миротворцев. Произошло это перед встречей лидеров стран Объединенного экспедиционного корпуса в Таллинне.

Политик отметил: «Мы не должны забегать вперед. Мы должны помнить, что миротворческие миссии очень часто основаны на международном праве, что означает, что есть мандат, исходящий от ООН, и есть четкое мирное урегулирование».

Он добавил: «Мы не хотим оказаться в ситуации, в которой США были в Ливии в 1982-м году».

Ранее Италия предложила отправить в Украину миротворцев ООН.