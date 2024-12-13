Зеленский об очередной ракетной атаке РФ: Это «мирный» план Путина

Российские агрессоры нанесли один из самых масштабных ударов по энергетике Украины. Именно так выглядит мирный план российского диктатора Владимира Путина, сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram.

«Крылатые ракеты, баллистика. По предварительным отчетам, было 93 ракеты. В частности, была и по меньшей мере одна северокорейская ракета. Удалось сбить 81 ракету, из них 11 крылатых ракет сбиты благодаря нашим F-16. Также россияне задействовали в этой атаке почти 200 беспилотников. Один из самых масштабных ударов по нашей энергетике», — написал глава государства.

По словам Зеленского, именно так выглядит мирный план Владимира Путина — уничтожить все.

«Это так он хочет „переговоров“ — терроризируя миллионы людей. И он не ограничен ни в дальнобойности, ни в покупке необходимых компонентов для производства ракет. Нефть дает Путину достаточно денег, чтобы верить в безнаказанность. Нужна сильная реакция мира: на массированный удар — массовая реакция. Только так останавливается террор», — подчеркнул он.

Президент заявил, что если политические лидеры стран Запада боятся реагировать или привыкают к террору, Путин воспринимает это как разрешение продолжать. Вместо этого нужны «петриоты», чтобы сбивать эти ракеты и доказывать, что террор не достигнет цели. Следует усиливать санкции против России за войну, чтобы реально влиять на российское производство ракет.

«Разговоры Путина не останавливают — нужна сила, которая приведет к миру. Сила, которая не будет бояться своей возможности останавливать зло. Мир может остановить это безумие, и для этого, прежде всего, нужно остановить безумие в Москве, которое уже 20+ лет отдает приказы на террор. Сила нужна. Украина благодарна всем, кто помогает», — резюмировал Зеленский.

Напомним, с утра энергетика Украины находилась под массированным ракетным ударом РФ.