Асад впервые сделал заявление после бегства из Сирии

Бывший президент Сирии Башар Асад оставался в Дамаске до утра 8 декабря, а покинул страну только вечером того же дня. Об этом говорится в заявлении Асада, распространенном его канцелярией.

«Я оставался в Дамаске, выполняя свои обязанности до раннего часа воскресенья, 8 декабря 2024 года. Когда террористические силы проникли в Дамаск, я переехал в Латакию (на российскую военную базу Хмейм) для координации военных действий с нашими российскими союзниками», — указано в заявлении.

Асад назвал отъезд из страны «незапланированным» и добавил, что он произошел в последние часы, «пока шли бои, как утверждают некоторые».

База Хмеймим, по словам бывшего президента, постоянно подвергалась атакам беспилотников, а ситуация ухудшалась: «В то утро стало ясно, что наши силы полностью отошли со всех линий фронта, и последние армейские позиции упали».

«Москва требовала от командования базы организовать немедленную эвакуацию в Россию вечером воскресенья, 8 декабря. Это произошло на следующий день после падения Дамаска и коллапса последних военных позиций и паралича всех оставшихся после этого государственных институтов», — добавил Асад.

В его канцелярии отметили, что не смогли обнародовать заявление Башара Асада через арабские и международные СМИ.

«Единственным жизнеспособным вариантом было опубликовать его в аккаунтах бывшего президента в социальных сетях», — рассказали в канцелярии.

Напомним, Асад перевез из Сирии в Россию две тонны валюты.