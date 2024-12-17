РФ пыталась сорвать импорт электроэнергии из ЕС

Россия во время последней атаки пыталась нарушить импорт электроэнергии из Евросоюза, нанеся удары по инфраструктуре, которая обеспечивает энергетический обмен с Европой. Об этом во время брифинга сообщил советник премьер-министра, член наблюдательного совета «Укрэнерго» Юрий Бойко.

Целью стала инфраструктура, задействованная в импорте.

Он отметил, что 13 декабря российские войска целились по сетевой инфраструктуре, которая задействована в экспортно-импортных операциях между системами Украины и соседних европейских стран.

«Для того — чтобы по максимуму уменьшить привлечение импорта, а в идеале добиться отсоединения объединенной системы Украины от энергетической системы Европы», — пояснил Бойко.

Напомним, Украина резко увеличила импорт электричества.