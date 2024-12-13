Искусственный интеллект научили понимать растения

Эксперты из университета Эксетера в Великобритании научились понимать растения. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что специалисты создали новаторскую модель на основе искусственного интеллекта, способную понимать последовательности и структурные закономерности, составляющие генетический язык растений.

Ученые рассказали, что модель PlantRNA-FM, ориентированная на анализ растительной РНК, считается первой в своем роде и представляет собой значительный технологический прорыв в области биологических наук.

Сообщается, что PlantRNA-FM обучена на основе огромного набора данных, включающего 54 миллиарда фрагментов РНК, извлеченных из геномов 1 124 видов растений.

Поясняется, что РНК или рибонуклеиновая кислота это одна из трех основных макромолекул, которые содержатся в клетках всех живых организмов и играют важную роль в кодировании, прочтении, регуляции и экспрессии генов.

Указывается также, что модель PlantRNA-FM была разработана с использованием методологий, на которых основаны популярные языковые модели, такие как ChatGPT.

Британцы рассказали: «Как и в случае с человеческим языком, где ChatGPT распознает грамматику и логику слов, PlantRNA-FM овладела грамматикой растительной РНК. Это дает возможность предсказывать функции РНК и выявлять структурные паттерны, которые важны для роста растений, реакции на стресс и других биологических процессов».

Во время опытов было установлено, что эта модель делает точные предсказания, которые впоследствии подтверждаются лабораторными данными.

Ожидается, что данное открытие может стать основой для дальнейших исследований в области генетики растений и других живых организмов, включая беспозвоночных и бактерий.

Ранее стало известно, способен ли искусственный интеллект восстать против людей.